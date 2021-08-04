Із 5 серпня буде подвоєно кількість безпересадкових вагонів у напрямку Київ - Відень

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд зі Львова до Херсона та збільшила кількість місць на рейсах до Ужгорода.

Про це інформує пресслужба компанії.

Так, із 4 серпня почав курсувати поїзд №110/109 Львів - Херсон. Він відправлятиметься зі Львова по парних числах о 16:21 і прибуватиме до Херсона об 11:42. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 12:40 і прибуватиме до Львова о 08:38.

"Також, щоб задовольнити підвищений попит на квитки до Закарпаття, Укрзалізниця додає вагони до рейсів з Києва на Ужгород", - сказано в повідомленні.

Крім того, з 5 серпня буде подвоєно кількість безпересадкових вагонів у напрямку Київ - Відень.

Як повідомляли, в липні УЗ призначила додаткові поїзди до Бердянська, Генічеська та Одеси.