Радник Зеленського припустив отримання $700 млн від МВФ у вересні

Візит місії і виділення грошей можуть відбутися в один місяць.

Україна може отримати другий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду в вересні. Його обсяг становитиме 700 млн доларів.

Про це в коментарі "Інтерфаксу-Україна" сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"Відбулась більш ніж успішна телефонна розмова президента країни з главою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. В Україну їде місія МВФ. До того ж Україна виконала всі попередні умови фонду. Ми очікуємо, що досить швидко буде отриманий новий транш від МВФ близько $700 млн. Припускаю, що зараз ми рухаємося за наступним сценарієм: у вересні - місія, відразу ж питання України виноситься на засідання ради директорів МВФ, і буквально у вересні очікую, що ми отримаємо новий транш", - сказав Устенко.

Він також не виключив можливість продовження чинної кредитної програми МВФ.

"У нас є серйозний прогрес, і це було відзначено. Так що я не виключаю, що програму можуть продовжити", - пояснив він.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, після чого грошей держава не отримувала. Останній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року. Крім того, в найближчі тижні Україна має отримати від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках антикризової емісії спеціальних прав запозичення.