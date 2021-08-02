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Німецька компанія з офісом в Одесі АUTODOC виходить на IPO. Її оцінюють в 10 млрд євро Новини компаній

Оцінкою компанії з квітня займаються банки Goldman Sachs і JP Morgan Chase & Co.

Німецька компанія з офісом в Одесі АUTODOC виходить на IPO. Її оцінюють в 10 млрд євро
Фото: dumskaya.net

Заснована в Німеччині найбільша онлайн-платформа з продажу автомобільних запчастин АUTODOC, офіс якої недавно відкрився в Одесі, готується вийти на біржу. Як повідомляє AIN, компанія проведе IPO у Франкфурті, її капіталізацію оцінюють в 11,9 млрд доларів (10 млрд євро).

Оцінкою компанії з квітня займаються банки Goldman Sachs і JP Morgan Chase & Co., остаточна вартість пакета акцій буде відома ближче до завершення цього процесу, терміни якого поки не уточнюються.

Відзначимо, АUTODOC називають «Amazon для автомобілів». На платформі продається 3,7 мільйона запчастин для легкових і вантажних автомобілів. Компанія була заснована в 2008 році в Берліні, а свою нинішню назву отримала в 2015 році. Зараз щорічний оборот АUTODOC перевищує 1 млрд євро.

АUTODOC оперує в 27 країнах світу і має офіси в Німеччині, Молдові, Польщі та Україні, в яких працюють понад 4 тисячі співробітників. На початку липня компанія відкрила новий офіс на тисячу співробітників в центрі Одеси. На відкриття з Берліна прибули засновники компанії, а також посол Анка Фельдгузен.

Один із засновників - Макс Вегнер, в Одесі у нього ряд інвестиційних проєктів, пов'язаних з туристичною інфраструктурою. Також він займається благодійністю. Макс Вегнер підтримує благодійний проєкт «Добрий обід» і фонд «Корпорація монстрів», надає підтримку спортсменам, а також бере участь в соціальних проєктах, які мають зв'язки з Німеччиною.

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