​Bolt оцінили у €4 млрд

Компанія Bolt залучила 600 млн євро від ряду інвесторів. Оціночна вартість компанії протягом цього раунду інвестицій виросла більш ніж удвічі порівняно з попереднім - до 4 млрд євро, повідомляється у пресрелізі компанії.

Bolt, спершу відомий як Taxify, почав працювати в Естонії як додаток для роботи з таксі. Відтоді компанія зайшла на декілька нових ринків, включаючи доставку їжі, каршеринг, прокат електричних самокатів і велосипедів.

Залучені інвестиції заплановано направити на запуск нової служби доставки продуктів Bolt Market, а також на подальший розвиток наявних продуктів з мобільності і доставки.

Bolt Market планують запустити протягом найближчих місяців у 10 країнах Європи, серед яких балтійські країни, країни Центральної Європи, Швеція, Португалія, Хорватія, Румунія.

Нагадаємо, що в Україні Bolt представлений більше ніж у 20 містах, зокрема в Києві компанія почала роботу ще під брендом Taxify.