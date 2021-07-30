Перейшли у приватну власність: Україна втратила майже 17 тис. кілометрів газових мереж

Держава за останній час "дивним чином" втратила 16 тисяч 920 км газорозподільчих мереж, які перейшли у приватну власність. З огляду на монопольне становище на цьому ринку групи компаній Дмитра Фірташа, РНБО доручить Кабінету міністрів перевірити їхню діяльність.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив за підсумками засідання РНБО 30 липня.

"На жаль, мусимо констатувати, що за останній час якимось дивним чином держава втратила 16 тисяч 920 км мереж, які перейшли у приватну власність. Ми не бачимо сьогодні підстав не займатися цим питанням і маємо намір з'ясувати, як це трапилося", - сказав Данілов.

Він зазначив, що сегмент ринку розподілу газу відрізняється монопольним становищем однієї групи компаній, власником якої є бізнесмен Дмитро Фірташ. У зв'язку з цим РНБО доручить Кабінету міністрів перевірити їхню діяльність.

"Одна з компаній володіє 70% облгазів. Це безпосередньо стосується пана Фірташа, щодо якого застосовано персональні санкції. Ми цим питанням теж займатимемося. Рішенням РНБО дамо доручення Кабінету Міністрів перевіряти всі ці речі, щоби привести їх до чинного законодавства. І найголовніше: ми не допустимо, щоб хтось нас як державу шантажував і пересмикував платіжки", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, в червні Рада нацбезпеки і оборони запровадила повний пакет санкцій проти бізнесмена Дмитра Фірташа, які можна застосувати згідно з українським законодавством. Вони стосуються його участі в титановому бізнесі.