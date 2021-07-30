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Криміналізація контрабанди - важливий крок для протидії тіньовій економіці, - Мельник

Для припинення контрабанди потрібна чітка координація Прикордонної, Податкової і Фіскальної служб, вважає глава ДФС.

Криміналізація контрабанди підакцизної продукції є важливим кроком для протидії тіньовій економіці. Крім того, необхідна чітка координація між Держприкордонслужбою, Державною податковою службою та Державною фіскальною службою для припинення контрабанди. Таку думку висловив глава ДФС Вадим Мельник в рамках спецпроєкту "Економічної правди".

"Нелегальні сигарети дешевше, тому попит є. І коли один орган перекриває один канал, відбувається збільшення потоків [контрабанди] через інший. Тому й потрібен комплексний підхід і співпрацю, переконаний глава ДФС. Координації діяльності - це те, чого не вистачає в боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів, зазначає він [глава ДФС Мельник]. Бракує органу, який би координував її. На думку Мельника, координаційним органом може бути Рада національної безпеки і оборони або Офіс Генерального прокурора. Виносити це питання на такий високий рівень необхідно, тому що збитки бюджету сягають десятків мільярдів гривень на рік. Економічна безпека є складовою безпеки держави. Координація на сьогоднішній день кульгає", - йдеться в публікації.

На думку Мельника, криміналізація контрабанди підакцизної продукції дозволить реалізувати принцип невідворотності покарання.

"При цьому повернення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизної продукції - важлива складова боротьби з тіньовою економікою. В рамках кримінального провадження або оперативно-розшукових справ, коли діяння є кримінально караним, використовуються інструменти більш оперативного і якісного пошуку і збору доказової бази. Це обшуки, вилучення, інші як гласні, так і негласні слідчі та розшукові дії. Такі факти можна зупиняти більш оперативно і ефективно, якщо керуватися КПК. Сам факт наявності кримінальної відповідальності зіграє як стримувальний. У правоохоронця буде більше важелів для припинення протиправної діяльності, збору доказів винності. Тим самим буде забезпечено втілення одного з основних принципів, закладених в Кримінальний процесуальний кодекс - принципу невідворотності покарання", - сказано в матеріалі.

Раніше повідомлялося про те, що ДФС за перше півріччя 2021 вилучила з незаконного обігу підакцизної продукції на суму понад 2 млрд грн.

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