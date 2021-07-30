Нацбанк прогнозує, що тарифи на електроенергію для населення будуть рости кілька років підряд

Національний банк прогнозує, що підвищення цін на електроенергію, яке очікується вже кілька місяців, буде не останнім.

Про це йдеться у свіжому Інфляційному звіті НБУ.

"Очікується, що в ІІІ кварталі 2021 року зростуть ціни на електроенергію для населення з диференційованими тарифами залежно від обсягів споживання. Таке підвищення додасть 0.3 в.п. внеску до індексу споживчих цін. У 2022–2023 роках темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів", - сказано в прогнозі.

Ціни на газ у 2021 році не збільшуватимуться, тому що вони зафіксовані в річному тарифі, але виростуть тарифи на опалення та гарячу воду.

Також дорожчатимуть інші житлово-комунальні послуги у зв'язку зі збільшенням заробітних плат працівників та інших виробничих витрат.

Нагадаємо, що до 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт.

На перший квартал 2021 уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно з якою ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (окрім добового зонного обліку). Пізніше її дію продовжили на квітень, потім - на травень, червень, липень, серпень.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк назвав неминучим подорожчання електроенергії для населення.