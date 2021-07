Єврокомісія повернеться до питання виділення Україні 600 млн євро у вересні

Продовжити діалог щодо отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро планується у вересні 2021 року.

Про це домовились міністр фінансів України Сергій Марченко та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії, відповідальний за економіку, що працює для людей (European Commission Executive Vice-President responsible for an Economy that Works for People) Валдіс Домбровскіс під час телефонної розмови.

Як повідомляє пресслужба міністерства, під час розмови сторони обговорили проведення реформ в Україні, отримання 2-го траншу в рамках програми макрофінансової допомоги від Єврокомісії та співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Марченко висловив сподівання на продовження програми співпраці з МВФ вже найближчим часом.

"Сергій Марченко та Валдіс Домбровскіс обговорили прогрес у виконанні поточних домовленостей, які є умовою отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС. Сторони домовились продовжити конструктивний діалог щодо отримання Україною 2-го траншу від ЄС у вересні 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Також міністр фінансів України запросив віце-президента Єврокомісії на особисту зустріч в Україні 23-24 серпня.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року Україна отримала від Європейської Комісії перший транш нової програми кредитної допомоги ЄС у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року.

Вказані кошти отримано в рамках реалізації вже п’ятої програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС, укладених 23 липня 2020 року в Брюсселі. На сьогодні, загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною протягом п’яти програм, складає 4,41 млрд євро.