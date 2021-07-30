РНБО доручила Кабміну вивчити ситуацію в "Укрзалізниці" і в разі потреби ухвалити кадрові рішення

"На сьогоднішній день є досить небезпечні з точки зору національної безпеки процеси в фінансово-господарській діяльності".

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці". В разі потреби уряд має вжити кардинальні, в тому числі кадрові рішення.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив за підсумками засідання РНБО 30 липня.

"Ми звертаємо увагу, що там на сьогоднішній день є досить небезпечні з точки зору національної безпеки процеси в фінансово-господарській діяльності, в забезпеченні сьогоднішнього сталого функціонування цієї системи. Тому РНБО ухвалила протокольне доручення до Кабінету міністрів України розібратися зі станом справ, в разі необхідності вжити кардинальні, в тому числі і кадрові рішення з цього питання", - сказав Данілов.

Нагадаємо,утравні президент Володимир Зеленський назвав "Укрзалізницю" банкрутом і виступив за залучення приватних інвесторів в сферу залізничних перевезень.