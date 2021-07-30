​РНБО доповнила санкційний список контрабандистів громадянином Німеччини, двома українцями та 24 підприємствами

Цього разу цей список формувала не СБУ, а МВС.

Двоє громадян України, один громадянин Німеччини, а також 24 пов'язані з ними компанії доповнили санкційний список контрабандистів Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми почали свого часу працювати з тією категорією людей, яких називають у народі контрабандистами. Не всі з них увійшли до попередніх списків. Ці списки було доповнено. Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання.

За його словами, до списку ввійшли три фізичні особи: громадянин Німеччини 1986 р.н. Александр Акст, громадянин України 1974 р.н. Валерій Фальковський, а також громадянин України 1984 р.н. Владислав Студенець.

"Крім того, 24 компанії, афілійовані з цими особами, також увійшли до цього списку", - додав секретар РНБО.

Він наголосив, що РНБО не має наміру зупиняти свою роботу в боротьбі з контрабандистами.

"Ми їх відстежуватимемо, і хто й надалі буде займатися цією ганебною справою, підпадатиме під санкції Ради нацбезпеки і оборони", - резюмував Данілов.

Нагадаємо, сьогодні РНБО провела виїзне засідання в Донецькій області.