Чоловік попосив у інтернет-знайомої позичити йому гроші на покупку авто і зник.

Працівники Державного бюро розслідувань Миколаєва завершили досудове розслідування стосовно інспектора Новоукраїнського відділу Національної поліції в Кіровоградській області, який видавав себе за співробітника Служби безпеки та "виманив" у жінки гроші.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що поліцейський протягом кількох років спілкувався у соцмережі з жінкою. На своїй сторінці він використовував чужі персональні дані та фотографії. Він також вказав, що є чинним співробітником української спецслужби.

"У серпні 2020 року чоловіквирішив виманити у жінки гроші на придбання автомобіля. Він розповів їй легенду, що нібито під час несення служби у районі проведення ООС пошкодив спеціальний пристрій, який приховує місцезнаходження військових, і тепер йому терміново потрібні гроші на заміну приладу. Користуючись довірою жінки, інспектор попросив позичити йому кошти. Потерпіла переказала 38 тис. гривень на банківський рахунок поліцейського–афериста, після чого він припинив спілкування з постраждалою", - розповіли в ДБР.

Фото: ДБР

Наразі 30-річний правоохоронець обвинувачується у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, у чевні поліції Києва повернули приміщення, яке присвоїли шахраї.