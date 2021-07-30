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​На Кіровоградщині судитимуть поліцейського, який видавав себе за співробітника СБУ і "виманив" у жінки гроші

Чоловік попосив у інтернет-знайомої позичити йому гроші на покупку авто і зник.

​На Кіровоградщині судитимуть поліцейського, який видавав себе за співробітника СБУ і "виманив" у жінки гроші
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань Миколаєва завершили досудове розслідування стосовно інспектора Новоукраїнського відділу Національної поліції в Кіровоградській області, який видавав себе за співробітника Служби безпеки та "виманив" у жінки гроші.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що поліцейський протягом кількох років спілкувався у соцмережі з жінкою. На своїй сторінці він використовував чужі персональні дані та фотографії. Він також вказав, що є чинним співробітником української спецслужби.

"У серпні 2020 року чоловіквирішив виманити у жінки гроші на придбання автомобіля. Він розповів їй легенду, що нібито під час несення служби у районі проведення ООС пошкодив спеціальний пристрій, який приховує місцезнаходження військових, і тепер йому терміново потрібні гроші на заміну приладу. Користуючись довірою жінки, інспектор попросив позичити йому кошти. Потерпіла переказала 38 тис. гривень на банківський рахунок поліцейського–афериста, після чого він припинив спілкування з постраждалою", - розповіли в ДБР.

Фото: ДБР

Наразі 30-річний правоохоронець обвинувачується у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, у чевні поліції Києва повернули приміщення, яке присвоїли шахраї.

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