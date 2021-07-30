МЗС закликало українців утриматися від поїздок в охоплені пожежами регіони Туреччини

Міністерство закордонних справ України закликає співвітчизників утриматися від поїздок в охоплені пожежами регіони Туреччини.

Про це інформує пресслужба відомства.

"З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів. У разі виникнення загрози життю та здоров’ю просимо звертатися на «гарячі» лінії консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та Посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93", - сказано в повідомленні.

У МЗС нагадали, що 28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані й розповсюдились лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об’єктів, зокрема, провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

"До боротьби з пожежами залучені всі наявні протипожежні ресурси Туреччини. Є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармаріс тощо", - наголосили у міністерстві.

Як повідомляли, унаслідок лісових пожеж у Туреччині загинули чотири людини, ще 183 постраждали. Із них госпіталізували 58 людей. Загальна площа пожеж нині становить понад 1500 га. Україна направила на допомогу в приборканні вогню два літаки ДСНС.