Унаслідок пожеж у Туреччині загинули чотири людини, Україна направляє на допомогу два пожежні літаки

Унаслідок лісових пожеж у Туреччині загинули чотири людини, ще 183 постраждали. Із них госпіталізували 58 людей.

Загальна площа пожеж нині становить понад 1500 га. Україна направляє на допомогу два літаки Державної служби надзвичайних ситуацій, повідомили в пресслужбі МВС.

"Сьогодні два пожежні літаки ДСНС України вилітають до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла", – зазначили в міністерстві.

Відомо, що нині пошкоджено понад 100 приватних будинків і споруд. Рятувальними службами взято під контроль 36 осередків лісових пожеж, триває гасіння двадцяти.

Нагадаємо, що МЗС України пропрацьовує варіанти евакуації туристів у разі погіршення ситуації з пожежами. Влада Туреччини заявляє, що серед постраждалих туристів немає.

Водночас за словами самих туристів, вогонь підійшов до курортних населених пунктів настільки близько, що його видно з готелю.