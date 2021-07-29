Китайський мільярдер, який говорив про права людини, отримав 18 років в'язниці

Розпалювання конфліктів та провокування безладів - звинувачення, яке часто використовують проти активістів у Китаї.

Китайський підприємець Сунь Даву отримав 18 років в'язниці. Його визнали винним у розпалюванні конфліктів та провокуванні заворушень.

Про це пише ВВС.

67-річний Сунь Даву, керівник одного з найбільших приватних сільськогосподарських підприємств в північній провінції Хебей, раніше висловлювався щодо прав людини й на інші чутливі політичні теми.

Розпалювання конфліктів та провокування безладів - звинувачення, яке часто використовують проти активістів у Китаї.

Бізнесмена також визнали винним у незаконному захопленні сільськогосподарських угідь, організації натовпу для нападу на державні установи та перешкоджанні службовцям у виконанні їхніх обов'язків. Його також оштрафували на 3,11 млн юанів (близько 480 тис. доларів США).

Компанія Суня є однією з найбільших у Китаї й працює у багатьох галузях - від переробки м'яса та виробництва кормів для домашніх тварин до будівництва шкіл та лікарень.

Мільярдера затримали торік через конфлікт з державною фермою. Разом з ним затримали ще 20 осіб - його родичів та бізнес-партнерів. Як повідомляло AFP, в цей час десятки його працівників постраждали у сутичках з поліцією.

Суня вважають бізнесменом, близьким до деяких відомих китайських дисидентів, в минулому він критикував політику уряду щодо сільських районів. Він був одним з небагатьох, хто відкрито звинуватив владу у приховуванні спалаху африканської чуми свиней, яка зачепила його ферму 2019 року та зруйнувала багато підприємств галузі в країні.

Сунь вже був засуджений 2003 року за незаконне збирання коштів, але тоді справу припинили завдяки підтримці з боку активістів й громадськості.

Китайська влада вживає жорстких заходів щодо бізнесу. Наразі тривають розслідування щодо кількох великих технологічних компаній, зокрема Alibaba, Didi та Tencent.