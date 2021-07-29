Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл

Він помер у власному будинку в Х'юстоні у віці 72 років.

Бас-гітарист американського рокгурту ZZ Top Дасті Гілл помер у своєму будинку в Х'юстоні. Йому було 72 роки.

Про це повідомляє Associated Press.

У своєму дописі у Facebook гітарист і вокаліст гурту Біллі Ґіббонс і барабанщик Френк Бірд повідомили, що Гілл помер уві сні. Вони не назвали причину смерті, але 21 липня в дописі на вебсайті гурту повідомлялося, що Гілл отримав травму стегна, тому гурт продовжив турне по США без нього. Тимчасово замінити Гілла мав гітарний технік Елвуд Френсіс.

Гілл народився в Техасі 1949 року. У кінці 1960-х став співзасновником і незмінним учасником ZZ Top.

Гурт записав свій перший альбом під назвою “Перший альбом ZZ Top” (ZZ Top's First Album) у 1970 році. Через три роки випустив один з найвідоміших своїх хітів “La Grange”.

Згодом музиканти випустили хіти "Tush" у 1975 році, "Sharp Dressed Man", "Legs" і "Gimme All Your Lovin" у 1983 році та "Rough Boy" та "Sleeping Bag" у 1985 році.

Гурт ZZ Top потрапив до Зали слави рок-н-ролу у 2004 році.