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Росія заявила про нарощення бойових можливостей своєї військової бази в Таджикистані

Шойгу звинуватив США у "здачі" Афганістану бойовикам ІДІЛ, при цьому похвалив талібів. 

Росія заявила про нарощення бойових можливостей своєї військової бази в Таджикистані
Фото: EPA/UPG

Росія оголосила про посилення бойових можливостей на своїй військовій базі в Таджикистані та навчання місцевих солдатів на тлі вторгнення ІДІЛ до Афганістану. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив у погіршенні безпекової ситуації вивід військ Сполученими Штатами Америки, пише Reuters.

Москва занепокоєна нарощенням сил ІДІЛ на півночі Афганістану, тобто на межі з Таджикистаном. За словами Шойгу, терористи ІДІЛ прибувають на афганську територію з Сирії, Лівії та кількох інших країн.

При цьому Шойгу похвалив "успіхи "Талібану" на півночі Афганістану як фактор підвищення безпеки, оскільки, за його словами, це угрупування протидіє тим, кого Росія вважає найбільш небезпечними ісламістськими екстремістами. 

Нагадаємо, що у процесі відведення американського військового контингенту із Афганістану територію країни почали захоплювати бойовики "Талібану", витісняючи урядові війська. Таліби стверджують, що контролюють близько 85% території країни. 

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