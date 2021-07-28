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Україна відправляє Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу для боротьби з нелегалами з території Білорусі

Із запитом про допомогу звернулася сама Литва. 

Україна відправляє Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу для боротьби з нелегалами з території Білорусі
Фото: delfi.lt

Україна відправляє Литві гуманітарну допомогу для боротьби з напливом нелегальних мігрантів із території Білорусі. Про це повідомили на засіданні уряду.

Запит на отримання відповідного технічного обладнання зробила Литва.

"Цей акт розроблено у зв'язку з критичною ситуацією, що склалася на кордоні Литви з Білоруссю та відповідного звернення литовської сторони про надання їй підтримки. З 1 січня на литовсько-білоруському державному кордоні критично зросла кількість нелегальних мігрантів. Литовська сторона, відчуваючи нестачу технічних засобів, звернулася до України з проханням надати гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту для зміцнення кордону", - повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію в районах, що межують з Білоруссю. Раніше також повідомлялося, що влада Литви розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Білоруссю через збільшення кількості нелегальних мігрантів. Такий паркан може обійтися приблизно в 15 млн євро.

На початку липня литовські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, а також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з Білорусі.

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