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На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів

З початку року Литва нарахувала 938 нелегалів.

На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
Фото: delfi.lt

Литовські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, а також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з Білорусі.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Службу охорони державного кордону Литви.

Зазначається, що протягом двох днів литовські прикордонники затримали вже 179 іноземців, які незаконно перетнули кордон. З початку року Литва нарахувала вже 938 нелегалів, що майже в 12 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"По дорозі з Білорусі в муніципалітет Друскінінкай більшість мігрантів збираються в районі міжнародного контрольно-пропускного пункту Райгард і через долину Райгард. Під час одного затримання, за попередніми даними, 8 мігрантів вели себе агресивно, намагалися атакувати патрулі і чинили опір. В результаті був застосований сльозогінний газ, а також було здійснено два попереджувальні постріли у повітря. Людей, що чинили опір, поклали на землю і вдягли на них кайданки", - зазначили литовські прикордонники.

Нагадаємо, у п'ятницю у зв'язку зі складною ситуацією уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію в районах, що межують з Білоруссю. Раніше також повідомлялося, що влада Литви розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Білоруссю через збільшення кількості нелегальних мігрантів. Такий паркан може обійтися приблизно в 15 млн євро.

ЄС відправив підкріплення Литві та Латвії для охорони кордону з Білоруссю.

Днями Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом, заявив що в країні викрито "сплячі терористичні осередки", до яких нібито причетні Німеччина, Україна, США, Польща і Литва. Також Лукашенко наказав повністю закрити кордон із Україною, пов’язавши це "зі значною кількістю зброї, яка потрапляє через кордон до Білорусі".

У МЗС України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про закриття кордону.

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