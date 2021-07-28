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Вірменія заявила про загибель трьох своїх солдатів у зіткненні з Азербайджаном

Азербайджан повідомляє про двох поранених серед своїх військових. 

Вірменія заявила про загибель трьох своїх солдатів у зіткненні з Азербайджаном
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вірменія повідомила про загибель трьох своїх солдатів у стрілянині з військами Азербайджану. Відповідну інформацію надало вірменське Міноборони, пише Reuters.

Зіткнення відбулися на північно-східній ділянці кордону з Азербайджаном. Єреван звинуватив Баку в провокаціях, на що столиця Азербайджану відповіла аналогічними закидами, пише DW

Азербайджан повідомив про поранення двої своїх солдатів під час обстрілу. 

1988 року населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. 1991 року регіон проголосив незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота.

Через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почалася війна, в ході якої Азербайджан втратив значну частину своєї території.

За шість тижнів боїв у вересні-листопаді 2020 азербайджанські війська відтіснили етнічні вірменські угрупування з територій, які вони контролювали з 1990-х років у Нагірному Карабасі та поруч. 

Уже після досягнення перемир'я за посередництва Росії між країнами виникали суперечки. У травні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив азербайджанські війська у просуванні на вірменську територію. Азербайджан звинувачення відкинув і заявив, що укріплює свою прикордонну територію. 

Потім шестеро вірменських військовослужбовців були узяті в полон азербайджанським збройними силами під час проведення інженерних робіт у прикордонній зоні Гегаркунікської області.

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