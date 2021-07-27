У США посилили правила носіння масок для вакцинованих

Повністю вакциновані від COVID-19 американці повинні повернутися до носіння масок у громадських місцях.

Центр з контролю та профілактики захворювань (ЦКЗ) у США рекомендує вакцинованим американцям носити маски в приміщенні.

Як повідомляє Reuters, нові рекомендації оприлюднені з огляду на нову інформацію про здатність дельта-варіанту поширюватися серед вакцинованих людей.

Так, повністю вакциновані від COVID-19 американці повинні повернутися до носіння масок у громадських місцях у регіонах, де коронавірус і особливо варіант "дельта" поширюються швидко, заявила влада США у вівторок.

ЦКЗ також рекомендував носити маски всім вчителям, працівникам, учням та відвідувачам шкіл, незалежно від того, пройшли вони вакцинацію, чи ні.

Зазначається, що більшість нових заражень в США, як і раніше, припадає на нещеплених людей. Але "проривні" інфекції, які поширюються швидше, можуть інфікувати і вакцинованих людей.

Раніше, коли переважали більш ранні штами вірусу, вважалося, що інфіковані люди, які пройшли вакцинацію, мають низький рівень вірусу. Відповідно ймовірність того, що такі люди стануть розповсюджувачами інфекції, оцінювалася як низька.

Протягом більшої частини пандемії ЦКЗ рекомендував американцям носити маски на відкритому повітрі, якщо вони перебували на відстані близько 2 метрів один від одного.

Потім, в квітні, коли рівень вакцинації різко виріс, агентство послабило свої правила носіння масок на відкритому повітрі, заявивши, що повністю вакцинованим американцям більше не потрібно закривати обличчя, якщо вони не перебувають у великому натовпі.

У травні правило пом’якшили для повністю вакцинованих людей. Їм дозволили перестати носити маски на відкритому повітрі в натовпі і в більшості приміщень.

Протягом декількох місяців число випадків COVID, смертей і госпіталізацій неухильно знижувався, але ці тенденції почали змінюватися на початку літа, оскільки дельта-варіант - мутована і більш заразна версія вірусу - почав широко розповсюджуватися, особливо в районах з низьким рівнем вакцинації.