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У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН щодо "Північного потоку-2"

Це "не європейська угода, а спроба двох країн поліпшити свої двосторонні відносини та змінити ситуацію з дуже поганої на погану".

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН щодо "Північного потоку-2"
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

Група впливових депутатів Європарламенту від трьох політичних груп: Європейської Народної Партії, Оновлення Європи та групи Соціалістів і Демократів, - виступили із жорсткою заявою стосовно угоди між США і Німеччиною щодо завершення будівництва "Північного потоку-2".

Текст заяви, яка датована 27 липня, оприлюднений у вівторок у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Угода між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - не європейська угода, а спроба двох країн поліпшити свої двосторонні відносини та змінити ситуацію з дуже поганої на погану. Трубопровід "Північний потік-2" підриває українську безпеку, тим більше, що Росія продовжує провокації та збільшує напругу щодо України - від нарощування військової присутності на українському кордоні, яке ми спостерігали цієї весни, до абсолютно недавніх пропагандистських дій у вигляді направлення скарги на Україну до Європейського суду з прав людини", - впевнені підписанти.

Вони також констатували, що, крім цього, проект "Північний потік-2" суперечить Зеленому курсу ЄС та збільшує залежність ЄС від енергетичних постачань із Росії.

"Ми закликаємо інституції ЄС вчитися на помилках минулих і нинішніх відносин із Росією та продовжувати підтримувати всебічну політику, яка ґрунтується на європейських цінностях, а не на ділових угодах", - наголосили політики.

Заяву підписали Пятрас Ауштрявічюс, Вітольд Ващиковський, Андрюс Кубілюс, Сандра Калнієте, Домене Девеса, Мартін Хойсік, Іван Стефанес, Рамона Стругаріу, Радан Канев, Карен Мельхіор, Людас Мажиліс.

Нагадаємо, що 22 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

Україна також офіційно ініціювала консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2".

Докладніше про рішення Штатів і ФРН і реакцію України читайте в матеріалі LB.ua "Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»".

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