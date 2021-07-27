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Німеччина прийме на лікування поранених на Донбасі українських військових

Вони полетять у госпіталі в Берліні, Кобленці, Ульмі та Гамбурзі. 

Німеччина прийме на лікування поранених на Донбасі українських військових
Фото: twitter.com/GermanyinUA

Німеччина прийме на лікування групу українських військовослужбовців, які отримали поранення на Донбасі.

Про це повідомляє посольство Німеччини у Twitter.

"Сьогодні великий день, адже літак збройних сил перевозитиме поранених українських військовослужбовців до Німеччини. Там вони пройдуть лікування в госпіталях Бундесверу в Берліні, Кобленці, Ульмі й Гамбургу", - йдеться в повідомленні.

Останніми днями команда німецьких та українських лікарів провела співбесіди з пацієнтами і розробила можливі курси лікування. Наразі посольство надає їм організаційну та адміністративну підтримку.

"Літак AirbusA310 належить до «роботяг» ВПС. У версії «MedEvac» транспортний літак є важливою ланкою в низці рятувальних заходів збройних сил Німеччини для транспортування потерпілих на великі відстані. Інтенсивна медична допомога за найсучаснішими стандартами може здійснюватися високо в небі. Крім шести пацієнтів інтенсивної терапії, ще можна транспортувати 38 пацієнтів у лежачому положенні. Обладнання включає також апарати ШВЛ для інтенсивної терапії, портативні апарати УЗД і дефібрилятори", - зазначили в посольстві.

Фото: twitter.com/GermanyinUA

Фото: twitter.com/GermanyinUA

Нагадаємо, у жовтні минулого року 13 поранених на Донбасі військовослужбовців вилетіли до Німеччини на лікування.

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