Невеликий реактивний літак Bombardier CL 600 впав при заході на посадку в аеропорту Тракі-Тахо в Каліфорнії. Як повідомляє місцеве видання CBS Sacramento, літак приземлився на сусідньому полі для гольфу поруч з житловим кварталом і вибухнув.

Всі, хто був на борту, загинули, але інформації про кількість жертв це досі немає. У такому літаку могло перебувати до 16 осіб. Так само невідомо, звідки він прилетів.

Момент вибуху потрапив на камеру спостереження одного з приватних будинків, розташованих біля гольф-клубу. Власник дому розказав, що бачив височезний вогняний стовп, від якого "20-метрова сосна загорілася, як сірник".

Місцева влада заявила, що мешканцям пощастило не потрапити під уламки.

Причиною катастрофи, скоріше за все, стала погана погода. Місто Тракі знаходиться на висоті близько 1,7 км над рівнем моря, де часто формуються непередбачувані вітри та шторми. За словами одного з місцевих пілотів, літак, що розбився, був занадто малим для цього аеропорту. "У нього дуже маленькі крила, і він створений для високої швидкості", - сказав він.

Крім того, додав він, посадка в аеропорту Тракі-Тахо вимагає сильної видимості.