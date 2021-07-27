Байден оголосив про завершення військової місії США в Іраку

Президент США Джо Байден під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі в Білому домі оголосив, що Сполучені Штати закінчать свою іракську військову місію до кінця 2021 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Байдена, це буде "нова фаза" у відносинах двох країн. Президент США зазначив, що співпраця в боротьбі з тероризмом продовжиться. Новий план Вашингтона не передбачає повномасштабного виведення військ - солдати США продовжать займатися навчанням, матеріально-технічним забезпеченням та консультуванням іракських військовослужбовців.

"Наша роль в Іраку буде полягати в тому, щоб бути на місці, продовжувати навчати (іракських військових, - ред.), допомагати і сприяти боротьбі з" Ісламським державою", - сказав Байден.

Військовий контингент США в Іраку з кінця 2020 року налічував приблизно 2500 осіб. Байден поки не оголосив кількість військовослужбовців США, які залишаться в Іраку після формального закінчення бойової місії. Західні агентства з посиланням на військових експертів припускають, що скорочення чисельності не буде значним.

Про зміну ролі військ США в Іраку США оголосили незабаром після рішення Вашингтона вивести військовослужбовців із Афганістану, до 11 вересня цього року. Байден пообіцяв продовжити боротьбу з тероризмом на Близькому Сході, але одночасно приділити більше уваги діям Китаю.

Під час переговорів з Мустафою аль-Казимі Байден також пообіцяв, що США незабаром направлять в Ірак вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, в січні 2020 року, після ліквідації генерала Ірану Касема Сулеймані, парламент Іраку виступив за виведення американських військ із країни. Після вбивства Сулеймані Іран випустив ракети по американській авіабазі, розташованій поруч з містом Аль-Асад в Іраку, і базі американських коаліційних сил в Ербілі. Офіційний Іран також заявив, що розвідка з Іраку вказує на спроби США та президента Дональда Трампа "створити привід для війни".

Тоді помічник міністра оборони США Джонатан Гофман заявив, що США не планують виведення свого військового контингенту з Іраку. Гофман зазначив, що "очевидним" є той факт, що американські війська в Іраку - це "сили добра", а їхня присутність у країні "дозволяє НАТО також брати участь у виконанні місії боротьби з "Ісламською державою".

Співпраця з іракською владою в боротьбі з ІДІЛ мала критично важливе значення для стабільності в регіоні, заявив Байден. Він запевнив іракського прем'єра, що ця співпраця продовжиться і в нових умовах, коли американські війська почнуть виконувати роль військових радників та інструкторів.