У Білорусі інформаційні ресурси БЕЛСАТ оголосили екстремістськими

Поширення (репост) інформації з таких джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту.

Суд у Білорусі оголосив екстремістськими веб-сайт та усі соціальні мережі телеканалу “Белсат”. Підставою для цього стали "матеріали перевірки" силовиків.

Про це повідомляє пресслужба білоруського МВС.

"Інформаційні ресурси Белсат визнані екстремістськими. Таке рішення прийнято 27 липня судом Залізничного району Гомеля. Підставою для цього стали матеріали перевірки управління ГУБОПіК МВС по Гомельській області", - сказано в повідомленні.

У Білорусі поширення (репост) інформації з джерел, визнаних екстремістськими, тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту.

"Белсат" - білоруськомовний телеканал, створений з ініціативи й за підтримки МЗС Польщі та громадського Польського телебачення.

Нагадаємо, 16 липня силові органи Білорусі влаштували масові обшуки у журналістів, які співпрацюють з "Радіо Свобода" та "Белсат". Загалом обшуки торкнулися понад десятка журналістів та їх родичів.