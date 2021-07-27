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Люксембург відкриває кордони для громадян України

"Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу".

Люксембург відкриває кордони для громадян України
Фото: EPA/UPG

Люксембург знімає обмеження для громадян України, запроваджені через ситуацію з поширенням коронавірусу. 

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу", - написав Кулеба у Twitter.

Для того, щоб більш детально дізнатися умови в’їзду до країн світу, міністр радить звертатися до інтерактивної мапи, розміщеної на сайті МЗС.

Нагадаємо, 15 липня Рада ЄС внесла Україну до оновленого списку країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки.

Відповідно до рекомендацій Ради ЄС кордони для українців з 15 липня відкрила Бельгія, з 17 липня - Данія.

Рішення відкрити кордони для українців ухвалила також Франція - з 23 липня, Іспанія - з 27 липня.

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