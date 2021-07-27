Люксембург відкриває кордони для громадян України

Люксембург знімає обмеження для громадян України, запроваджені через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу", - написав Кулеба у Twitter.

Для того, щоб більш детально дізнатися умови в’їзду до країн світу, міністр радить звертатися до інтерактивної мапи, розміщеної на сайті МЗС.

🇱🇺Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



+ 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу.



Всі умови в’їзду до країн на нашій інтерактивній мапі👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2021

Нагадаємо, 15 липня Рада ЄС внесла Україну до оновленого списку країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки.

Відповідно до рекомендацій Ради ЄС кордони для українців з 15 липня відкрила Бельгія, з 17 липня - Данія.

Рішення відкрити кордони для українців ухвалила також Франція - з 23 липня, Іспанія - з 27 липня.