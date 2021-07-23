Франція відкрила кордони для туристів з України

На в'їзді необхідно пред'явити свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест на ковід.

Франція відкрила кордони для всіх типів подорожей, згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Безвіз із Францією знову діє! Aранцузький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав він у Твіттері.

Він також зазначив, що на в'їзді необхідно пред'явити свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що мандрівникам з України, які щеплені від COVID-19, не потрібно мати негативний ПЛР-тест для в'їзду до Франції.

На сайті МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua зазначається, що Україна внесена до переліку країн так званої "зеленої" зони, тому в'їзд громадян відбувається відповідно до імміграційними правилами Міністерства внутрішніх справ Франції. Зокрема, - немає обмежень для в'їзду, якщо громадянин України вакцинована однієї з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції. До їх числа відносяться вакцини Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.

У разі якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в'їхати до Франції при наявності ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в'їзду. Зазначені умови в'їзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей старше 12 років.

Нагадаємо, у червні Франція почала поступово відкриватися для вакцинованих туристів. Країни поділили на три зони залежно від поширення коронавірусної епідемії, зокрема нових штамів, які непокоять світ. "Червоні" країни, поміж яких Індія, Туреччина і велика частина держав Латинської Америки, опинились у найгіршій ситуації – в’їзд із цих країн до Франції заборонено. "Зеленим" країнам, до яких потрапили всі країни ЄС, Південна Корея та Австралія з Новою Зеландією, найпростіше – після прильоту потрібно показати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Україна ж тоді потрапила до "помаранчевого" списку країн, у яких епідемія під контролем, але рівень заражень залишається високим.