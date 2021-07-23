​​У Білому домі заперечили зв'язок між візитом Зеленського та домовленістю між США та Німеччиною

Візит президента України Володимира Зеленського до США а також спільна заява Вашингтона та Берліна щодо російського трубопроводу "Північний потік-2" не пов'язані між собою.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, спілкуючись із журналістами, передає "Голос Америки".

"Вони непов'язані. Ми довгий час контаткували з українцями з приводу обрання часу візиту", - сказала вона.

Раніше у Білому домі повідомили, що Зеленський відвідає Вашингтон 30 серпня. Президент України відзначив, що очікує на змістовну та плідну зустріч із Джо Байденом.

Деякі американські законодавці закликали змінити дату візиту Зеленського. 30-го серпня Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

"Сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом”, - зазначила конгресвумен Марсі Каптур, співголова Групи підтримки України.

Нагадаємо, 22 липня з'явився текст угоди щодо цього газопроводу між США та Німеччиною. Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський Союз до прийняття ефективних заходів, включно з санкціями.

США та Німеччина погоджуються, що в інтересах України та Європи транзит газу через Україну має бути продовжений після 2024 року. Задля цього Німеччина має використати всі доступні важелі впливу, щоб забезпечити продовження угоди про транзит газу з Росією на 10-річний термін, і призначити для цього спецпредставника. Переговори щодо транзиту мають розпочатися не пізніше 1 вересня.

Напередодні Київ та Вашингтон узгодили дату візиту Зеленського до Сполучених Штатів.