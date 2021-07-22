США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди

Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина ініціюватиме санкції, які обмежать російський експорт до Європи, зокрема енергетичний.

США та Німеччина офіційно домовилися про завершення будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Текст угоди, яка містить зобов’язання сторін щодо України, оприлюднений на сайті МЗС Німеччини.

У документі наголошується, що США та Німеччина рішуче підтримують суверенітет України, її територіальну цілісність, незалежність та європейський зовнішньополітичний шлях.

“Сьогодні ми підтверджуємо вжиття заходів проти російської агресії та російської руйнівної діяльності в Україні та за її межами. США пообіцяли підтримати зусилля Німеччини та Франції щодо досягнення миру на сході України в межах Нормандського формату. Німеччина посилить свої зусилля у Нормандському форматі, щоб забезпечити реалізацію Мінських угод”, - йдеться у заяві.

Повідомляється, що США та Німеччина діятимуть спільно з метою притягнути Росію до відповідальності за агресію та руйнівну діяльність шляхом збільшення її витрат за допомогою санкцій та інших інструментів.

“Ми зобов'язуємось співпрацювати через нещодавно створений Діалог США та ЄС щодо Росії та двосторонніми каналами, щоб забезпечити підготовку Сполучених Штатів та ЄС та наявність відповідних інструментів та механізмів для спільної роботи щодо Росії у відповідь на агресію та руйнівну діяльність, включаючи російські підходи до використання енергії як зброї”, - зазначається у заяві.

“Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський Союз до прийняття ефективних заходів, включаючи санкції, щоб обмежити російський потенціал для експорту до Європи в енергетичному секторі, включаючи газ, або вжити ефективних заходів в інших економічно важливих сферах”, - наголошується в документі.

США та Німеччина погоджуються, що в інтересах України та Європи транзит газу через Україну має бути продовжений після 2024 року. Задля цього Німеччина має використати всі доступні важелі впливу, щоб забезпечити продовження угоди про транзит газу з Росією на 10-річний термін, і призначити для цього спецпредставника. Переговори щодо транзиту мають розпочатися не пізніше 1 вересня.

США та Німеччина також підтримають Україну та інші країни Центральної та Східної Європи у переході їхньої промисловості до відновлювальних джерел.

“Ці зусилля не тільки допоможуть боротися зі зміною клімату, але й сприятимуть європейській енергетичній безпеці, зменшуючи попит на російське паливо”, - йдеться у повідомленні.

Для цього Німеччина зобов’язується створити та керувати Зеленим фондом для України, який сприятиме використанню відновлюваних джерел енергії, розвитку водню як енергоносія, підвищуватиме енергоефективність, прискорюватиме поступове відмову від вугілля та зменшуватиме викиди вуглецю.

Німеччина та США намагатимуться заохочувати та підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України об’ємом в 1 млрд. доларів США. На першому етапі Німеччина вкладе у цей фонд щонайменше 175 мільйонів доларів і працюватиме над збільшенням своїх зобов’язань у найближчі фінансові роки.

Крім того, Німеччина продовжуватиме сприяти двостороннім енергетичним проектам з Україною, зокрема у сферах відновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Німеччина також ініціює “пакет стійкості”, який підтримуватиме енергетичну безпеку України. Йдеться, зокрема, про збільшення спроможності реверсу газу в Україну з метою повного захисту від потенційних спроб Росії у майбутньому скоротити поставки газу до країни.

Сюди також входить технічна допомога для інтеграції України до європейської електричної мережі. Крім того, Німеччина надасть можливість Україні долучитись до своїх енергетичних проектів, а також допоможе розробити плани модернізації української газотранспортної системи.