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США завдали кілька ракетних ударів по цілям в Афганістані

Щонайменше два удари мали на меті знищення військової техніки, включаючи артилерію та транспортний засіб, які "Талібан" забрав у афганських військ.

США завдали кілька ракетних ударів по цілям в Афганістані
Морпехи армии США на боевой позиции во время пребывания контингента с миссией в провинции Каписа, Афганистан.
Фото: EPA/UPG

Американські військові цього тижня завдали кілька авіаударів на території Афганістану, в тому числі в стратегічно важливій провінції Кандагар. Таким чином США підтримали афганські урядові сили, які борються з повстанцями "Талібану".

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представників американської влади.

Авіаудари демонструють наміри США продовжувати підтримку афганських військ за допомогою авіації, що базуються за межами країни, принаймні до завершення виведення американських військових з країни, запланованого на 31 серпня. Адміністрація Байдена не повідомила, чи буде продовжувати таку підтримку після завершення виведення.

Речник Пентагону Джон Кірбі відмовився навести деталі повітряного удару у районі Кандагару, але сказав: "За останні кілька днів ми здійснили кілька авіаударів, щоб підтримати Національні збройні сили Афганістану”.

Інший офіцер Пентагону уточнив, що в середу та четвер США завдали понад чотири авіаудари на підтримку афганських сил. Щонайменше два удари мали на меті знищення військової техніки, включаючи артилерію та транспортний засіб, які "Талібан" забрав у афганських військ, заявив чиновник.

Нагадаємо, американська місія в Афганістані за планом адміністрації Дональда Трампа мала бути завершена до 1 травня 2020. Байден після вступу на посаду пообіцяв, що вона завершиться до 11 вересня – символічної дати трагічного теракту із вежами-близнюками, який Усама бен Ладен спланував із Афганістану, де мав політичний притулок. 

Війська з Афганістану разом зі Штатами відводять і інші країни НАТО. Керівник збройних сил Великобританії вважає, що після повного відводу військ таліби можуть захопити більші частини території країни. Представники ісламістського радикального руху "Талібан" тим часом у Москві заявили, що контролюють 85% території Афганістану.

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