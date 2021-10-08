ЄС оновив список країн "зеленої зони", Україна залишилась у ньому

Європейський союз оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
З переліку не виключили жодну з країн, однак, до нього додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.
На сьогодні список виглядає таким чином:
- Австралія,
- Бахрейн,
- Канада,
- Чилі,
- Йорданія,
- Кувейт,
- Нова Зеландія,
- Катар,
- Руанда,
- Саудівська Аравія,
- Сінгапур,
- Південна Корея,
- Україна,
- Об'єднані Арабські Емірати,
- Уругвай,
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Наступний перегляд списку - через два тижні.
Нагадаємо, на початку року Євросоюз переглянув обмеження на в'їзд у Шенгенську зону з третіх країн. Критерії для відкриття кордонів стали більш жорсткими.
У лютому Рада ЄС оновила рекомендації щодо обмежень свободи пересування в країнах ЄС в умовах пандемії COVID-19. Згідно з оновленою рекомендацією, до існуючих рекомендацій ("зеленого", "помаранчевого", "червоного" та "сірого" рівня) додається новий колір - "темно-червоний".
Темно-червоним позначені райони, де вірус циркулює на дуже високому рівні - за 14 діб виявлено 500 або більше випадків ковіду на 100 тис. осіб.