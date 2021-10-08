ЄС оновив список країн "зеленої зони", Україна залишилась у ньому

До переліку додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

Пасажири поряд вказівником пункту санітарного контролю для пасажирів, які прибувають з країн, визначених червоними зонами, в аер

Європейський союз оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

З переліку не виключили жодну з країн, однак, до нього додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

На сьогодні список виглядає таким чином:

Австралія,

Бахрейн,

Канада,

Чилі,

Йорданія,

Кувейт,

Нова Зеландія,

Катар,

Руанда,

Саудівська Аравія,

Сінгапур,

Південна Корея,

Україна ,

, Об'єднані Арабські Емірати,

Уругвай,

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Наступний перегляд списку - через два тижні.

Нагадаємо, на початку року Євросоюз переглянув обмеження на в'їзд у Шенгенську зону з третіх країн. Критерії для відкриття кордонів стали більш жорсткими.

У лютому Рада ЄС оновила рекомендації щодо обмежень свободи пересування в країнах ЄС в умовах пандемії COVID-19. Згідно з оновленою рекомендацією, до існуючих рекомендацій ("зеленого", "помаранчевого", "червоного" та "сірого" рівня) додається новий колір - "темно-червоний".

Темно-червоним позначені райони, де вірус циркулює на дуже високому рівні - за 14 діб виявлено 500 або більше випадків ковіду на 100 тис. осіб.