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ЄС оновив список країн "зеленої зони", Україна залишилась у ньому

До переліку додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

ЄС оновив список країн "зеленої зони", Україна залишилась у ньому
Пасажири поряд вказівником пункту санітарного контролю для пасажирів, які прибувають з країн, визначених червоними зонами, в аер
Фото: EPA/UPG

Європейський союз оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

З переліку не виключили жодну з країн, однак, до нього додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

На сьогодні список виглядає таким чином:

  • Австралія,
  • Бахрейн,
  • Канада,
  • Чилі,
  • Йорданія,
  • Кувейт,
  • Нова Зеландія,
  • Катар,
  • Руанда,
  • Саудівська Аравія,
  • Сінгапур,
  • Південна Корея,
  • Україна,
  • Об'єднані Арабські Емірати,
  • Уругвай,
  • Китай, за умови підтвердження взаємності.

Наступний перегляд списку - через два тижні.

Нагадаємо, на початку року Євросоюз переглянув обмеження на в'їзд у Шенгенську зону з третіх країн. Критерії для відкриття кордонів стали більш жорсткими.

У лютому Рада ЄС оновила рекомендації щодо обмежень свободи пересування в країнах ЄС в умовах пандемії COVID-19. Згідно з оновленою рекомендацією, до існуючих рекомендацій ("зеленого", "помаранчевого", "червоного" та "сірого" рівня) додається новий колір - "темно-червоний".

Темно-червоним позначені райони, де вірус циркулює на дуже високому рівні - за 14 діб виявлено 500 або більше випадків ковіду на 100 тис. осіб.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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