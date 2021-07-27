Вірус «скрутка» – що це і як з ним боротися?
Вірус «скрутка» – що це і як з ним боротися?
У Чернігові масажистка випадково звернула клієнтці шию
У Чернігові масажистка випадково звернула клієнтці шию
Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо п’ятьох топпосадовців СБУ
Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо п’ятьох топпосадовців СБУ
​В Одесі знайшли повішеним заступника голови патрульної поліції Ізмаїла
​В Одесі знайшли повішеним заступника голови патрульної поліції Ізмаїла
Янукович-молодший передав листа Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали
Янукович-молодший передав листа Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали
В зоні ООС внаслідок прицільного ворожого обстрілу постраждали семеро військових
В зоні ООС внаслідок прицільного ворожого обстрілу постраждали семеро військових
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 після другого дня змагань
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 після другого дня змагань
ГоловнаСвіт

Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований

Рішення президента Тунісу Каїса Саїда зосередити всю владу у своїх руках, відправити у відставку уряд, призупинити роботу парламенту та позбавити депутатів недоторканності лише на перший погляд здається далекою від України подією, яка не має ніякого відношення до наших реалій.

Насправді має. Тому що показує закономірність розвитку подій у країнах, які після успішної боротьби з авторитаризмом виявляються нездатними до побудови ефективних демократій. І в цьому сенсі і Туніс, і Україна – яскраві ілюстрації цієї нездатності. Це при тому, що на пострадянському просторі Україна – безсумнівний лідер з точки зору розвитку демократичного суспільства. Так і Туніс – чи не єдиний вдалий приклад успіху «арабської весни» – низки повстань, які привели до краху авторитарних режимів у Єгипті, Лівії і Тунісі і багаторічної громадянської війні у Сирії і Ємені. Демократичні інституції вдалося побудувати тільки у Тунісі. І ось тепер і ця країна від них фактично відмовляється.

Новообраний президент Тунісу Каїс Саїд, Туніс, 21 жовтня 2019 р.
Фото: EPA/UPG
Новообраний президент Тунісу Каїс Саїд, Туніс, 21 жовтня 2019 р.

Для того щоб зрозуміти, що сталося, потрібно знати, хто ж такий п'ятий президент Тунісу Каїс Саїд. Він з'явився на політичній сцені країни тільки у рік президентських виборів – у тому самому 2019 році. До цього Саїд був шанованим юристом, але політикою не займався. Його президентська кампанія була відзначена цілою низкою популістських кроків і пропозицій, які подобалися людям – відмова від фінансування своєї кампанії з державних фондів, критика «традиційних політиків», заклики до боротьби з корупцією, захист смертної кари, ненависть до сексуальних меншин... Суперником Саїда у другому турі був відомий підприємець і політик Набіль Каруї, телеканал якого (який збіг!) був головним рупором «Жасминової революції» 2011 року. Каруї був одним з фаворитів президентських виборів, але якраз напередодні йому пред'явили звинувачення в корупції і заарештували (випустили тільки напередодні другого туру). І Саїд, зрозуміло ж, переміг із результатом, який може вгадати будь-який українець. Так, 73 відсотки.

Оскільки на момент парламентських виборів партії у президента не було, він почав війну з парламентом, звинувачуючи депутатів в корупції і неефективності і змінюючи один уряд за іншим. Втім, назвати туніські уряди ефективними я б остерігся – у країні спостерігається перманентна соціальна криза і фактично провалена боротьба з пандемією. Різні політичні сили весь час намагаються між собою домовитися, а результатом компромісів стає зволікання з реформами.

Протест біля будівлі парламенту в столиці Тунісу, 26 липня 2021 р
Фото: EPA/UPG
Протест біля будівлі парламенту в столиці Тунісу, 26 липня 2021 р

Ось президент і скористався народним невдоволенням, щоб одним ударом покінчити і з опонентами, і з незалежними медіа, і з політичною післяреволюційною системою в цілому. І в цьому його підтримали збройні сили, які забезпечували стабільність авторитарних режимів Хабіба Бургіби і Зін аль-Абідіна Бен Алі аж до 2011 року. Причому варто нагадати, що Бен Алі прийшов до влади не просто як наступник першого президента Бургиби, а в результаті так званої першої «Жасминової революції» 1987 року. І якщо Саїду зараз вдасться встановити в Тунісі авторитарний режим, який спирається на багнети і народний ентузіазм, це буде лише означати, що друга «Жасминова революція» закінчилася тим же, що і перша – авторитаризмом із відкладеним результатом.

І тепер повернемося в Україну. Наша перша «Жасминова революція» – Майдан 2004 року – привела до повернення Віктора Януковича в крісло глави уряду вже у 2006 році і до остаточного торжества авторитаризму у 2010 році. І якщо Володимиру Зеленському вдасться узурпувати владу, то це буде означати, що і друга українська «Жасминова революція» – Майдан 2013-2014 років – привела до авторитаризму з відкладеним результатом.

Так що не варто дивуватися подібністю Тунісу та України. Обидві країни дійсно багато що об'єднує. Тут і відносна пластичність політичної еліти в роки авторитаризму, що дозволяє перемагати повстанцям, але залишає при владі все той же політичний клас з невеликими вкрапленнями борців з авторитарними режимами. І готовність населення до протестів. І віра того ж населення у політичне диво, що дозволяє скористатися ситуацією будь-якій випадковій людині, що обирається тільки тому, що вона – ніби поза політикою. Різниця хіба що в тому, що в Тунісі для авторитарного правління потрібна підтримка військових, а в Україні – олігархічного клубу. Проте це мало що змінює, тому що в будь-якому разі йдеться про те, що самозвана егалітарна меншість вирішує за більшість населення і маніпулює інтересами та сподіваннями цієї інфантильної і наївної більшості.

Туніські військові охороняють територію навколо будівлі парламенту, Туніс, 26 липня 2021 р
Фото: EPA/UPG
Туніські військові охороняють територію навколо будівлі парламенту, Туніс, 26 липня 2021 р

Тому для майбутнього Тунісу було б, зрозуміло, краще, якби – при всій неефективності політичної еліти країни – президент Саїд програв би свою битву за владу. Як, втім, майбутнє України неможливе без поразки президента Зеленського: в іншому разі Українську державу очікує передбачуваний крах.

Карфаген популізму (і це вже не просто красива цитата, адже резиденція президента Тунісу розміщується у Карфагені) має бути зруйнований.

Віталій ПортниковВіталій Портников, журналіст
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також