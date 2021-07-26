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Роскомнагляд вирішив заблокувати сайт опозиціонера Навального

Доступ обмежено за статтею про заклики до екстремізму та участі в незаконних мітингах. 

Регулятор Роскомнагляд заблокував доступ до сайту нині ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

Блокування сайту з адресою navalny.com відбулося за рішенням російської Генпрокуратури, повідомляє РБК.

У виписці з реєстру заблокованих ресурсів зазначено, що доступ до сайту обмежено за ст. 15.3 – за інформацію із закликами до масових заворушень, есктремізму та участі в незаконних масових акціях.

У червні Московський міський суд оголосив екстремістськими і заборонив діяльність Фонду боротьби з корупцією, Фонду захисту прав громадян та штабів російського опозиціонера Олексія Навального.

Навальний з січня 2021 року перебуває за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей.

31 березня Навальний оголосив голодування у знак протесту проти того, що до нього не пускають лікарів. Ситуацією з опозиціонером занепокоєні на Заході, а США навіть пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре у колонії. Навальний голодував 24 дні. 

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