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Китай звинуватив США у створенні "тупикової ситуації" в двосторонніх відносинах

КНР вважає, що Штати роблять з неї "уявного ворога". 

Китай звинуватив США у створенні "тупикової ситуації" в двосторонніх відносинах
Фото: EPA/UPG

Китай звинуватив США у створенні "уявного ворога" і "тупикової ситуації" в двусторонніх відносинах. Ці заяви віцеміністра закордонних справ КНР Се Фена пролунали під час візиту до міста Тяньцзінь заступника держсекретаря США Венді Шермана, пишуть Reuters та "Сіньхуа"

"Відносини між США і Китаєм перебувають у тупику і стикаються з серйозними труднощами", – заявив на державному телебаченні Се Фен.

Він додав, що США "хочуть відновити почуття національної мети, зробивши з Китаю "уявного ворога". 

Шерман відправився із візитом не тільки до Китаю, а й до Південної Кореї та Монголії. Під час перемовин американські чиновники зазначили, що окреслили очікувану позицію Шермана, заявивши, що Штати вітають конкуренцію з Пекіном, але будуть наполягати на рівних умовах та "захисних огорожах" для уникнення конфліктів. 

Напруження у відносинах США і КНР особливо загострилося на тлі політики Китаю в регіонах Гонконг та Синьцзян. Штати заборонили імпорт із Синьцзяну, пославшись на примус до праці людей в цьому регіоні. Влада Китаю відкидає всі звинувачення, включно з переслідуванням мусульманського населення Синьцзяну.

У березні цього року на Алясці відбулися масштабні перемовини між топчиновниками Штатів і Китаю. Докладніше про це читайте і матеріалі "Эпоха жесткого соперничества: результаты переговоров Китая и США на Аляске" на LB.ua. 

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