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У Франції на тлі протестів ухвалили закон про обов’язкову COVID-вакцинацію медиків

Працівник сфери охорони здоров’я повинні щепитися до 15 вересня.

У Франції на тлі протестів ухвалили закон про обов’язкову COVID-вакцинацію медиків
Фото: twitter.com

Парламент Франції затвердив законодавство, яке робить щеплення від COVID-19 обов’язковим для медичних працівників і розширює перелік закладів, що вимагають так званого медичного пропуску.

Зміни ухвалили після масових протестів проти цих правил, передає Радіо Свобода.

Закон, який передбачає вакцинацію працівників сфери охорони здоров’я, дає їм час до 15 вересня, щоб вакцинуватися. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть відсторонити від роботи. Зміни до медичного пропуску Франції набувають чинності у серпні, якщо їх затвердить Конституційний суд.

Пропуски будуть містити відомості про вакцинацію, про негативний тест на коронавірус або про наявність антитіл. Його вимагають для доступу в музеї, кінотеатри, басейни й інші місця, де збирається багато людей.

Згідно з новим законодавством, його також буде потрібно показувати, щоб зайти в ресторани, бари і для подорожей на поїздах далекого сполучення й літаках.

Як і в багатьох інших країнах Європи, у Франції циркулює більш заразний штам коронавірусу дельта. Щоденна кількість заражень тут зросла до 22 тисяч від чотирьох тисяч на початку липня. Число шпиталізованих також зростає.

Трохи менше за 50% із 67-мільйонного населення Франції повністю вакциновані.

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