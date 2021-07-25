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WSJ: США розглядають можливість секторальних санкцій проти Білорусі

Обмеження можуть торкнутися калійного та нафтового сектору.

WSJ: США розглядають можливість секторальних санкцій проти Білорусі
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки розглядають можливість введення нових санкцій проти Білорусі, які торкнуться нафтового сектору та добрив.

Про це пише The Wall Street Journal за підсумками американського турне білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. Під час візиту в США Тихановська зустрілася з радником президента з питань безпеки Джейком Салліваном та державним секретарем Ентоні Блінкеном.

За словами радника Тихановської, колишнього журналіста Франтішека Вячорки представники Державного департаменту на зустрічах повідомили про намір ввести нові санкції проти калійного та нафтового сектору Білорусі, які є близькими для Олександра Лукашенка та важливими для економіки країни.

Джерела газети в уряді США відмовилися конкретизувати ці плани.

"Ми не будемо анонсувати конкретні дії. Але можу сказати: ви можете сподіватися на те, що США поруч з партнерами та союзниками продовжать притягати режим Лукашенка до відповідальності за його дії, в тому числі через санкції", - сказав один зі співбесідників видання.

Нагадаємо, що Європейський союз уже ввів секторальні санкції проти Білорусі.

Перед тим ЄС, США, Канада, Великобританія синхронно запровадили персональні санкційні пакети проти режиму Олександра Лукашенка.

Санкційний перелік Євросоюзу найбільший, до нього увійшли 78 фізичних осіб та вісім юридичних. Серед них - російський мільярдер Михайло Гуцерієв (компанії "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), Лілія Лукашенко (невістка Лукашенка, дружина його сина Віктора), Дмитро Лукашенко (середній син Лукашенка), автомобільні заводи МАЗ та БелАЗ.

Санкції пов'язані з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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