На його рахунку щонайменше вісім жертв, але, ймовірно, набагато більше.

У суботу, 24 липня, в американській тюрмі помер серійний убивця Родні Алькала, жертвами якого стали щонайменше вісім осіб.

Про це повідомила тюремна адміністрація штату Каліфорнія.

Убивцю кілька разів засуджували до смертної кари, але страта так і не відбулася через мораторій, який діє в Каліфорнії. Він дожив до 77 років та помер через старість.

Алькалу вперше засудили до страти ще у 1980 році за викрадення та вбивство 12-річної Робін Самсо у Лос-Анджелесі.

Однак Верховний суд Каліфорнії скасував вирок та призначив новий розгляд. Повторний суд відбувся у 1986 році, Алькалу знову засудили до смерті за вбивство дівчинки, але й цей вирок відмінили у 2003 році.

Слідчі знайшли докази причетності Алькали до вбивства чотирьох інших жінок, і у 2010 році злочинця втретє засудили до страти за вбиство п'яти осіб протягом 1977-1979 років.

Крім того, у 2013 році він був засуджений до 25 років позбавлення волі за вбивство двох жінок у Нью-Йорку в 1971 і 1977 роках.

У 2016 році прокуратура штату Вайомінг звинуватила Алькалу у вбивстві ще однієї жінки у 1978 році.

Таким чином, на рахунку вбивці щонайменше вісім жертв, однак слідчі або підозрювали Алькалу, або пов'язували його з іншими убивствами в Каліфорнії, Нью-Йорку, Нью-Гемпширі, Арізоні і штаті Вашингтон.

Алькала отримав прізвисько "Убивця з гри знайомств", оскільки у 1978 року взяв участь у телепередачі "Гра знайомств", в якій жінка наосліп вибирає одного з трьох чоловіків для побачення.

На даний момент в камерах смертників у Каліфорнії знаходиться близько 700 ув'язнених, але губернатор Гевін Ньюсом ввів мораторій на смертну кару.