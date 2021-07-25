Фото: ЕРА/UPG

У Бельгію повернулися повені, у той час як країна бореться з наслідками сильних дощів і гроз.

Про це пише dw.com.

Від нових повеней найбільше постраждали райони в південному франкомовному регіоні Валлонія. Найгірша ситуація у провінціях Намюр і Валлонія Брабант.

Значних руйнувань зазнало місто Дінан – вода буквально змивала автомобілі, що, зокрема, заблокували залізничний переїзд, а сильні течії залили вулиці. Стихія також зруйнувала пам’ятники на місцевому цвинтарі.

Фото: ЕРА/UPG

“Я живу тут усе своє життя і ніколи раніше не бачив цього”, – каже заступник мера міста Роберт Клоссет. Загиблих в місті поки немає.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations



🎥 Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni - Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021

У Намюре через зливи стався селевий зсув. Північна провінція Антверпен також постраждала від штормів.

⛈ Images des importantes inondations urbaines survenues à Dinant (Belgique) ce samedi soir. L'orage a déversé 50 à 70 mm de pluie en 1 heure ! (vidéo @nolwynnn) pic.twitter.com/3QqPDGAvFj — Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, попередня хвиля повені призвела до загибелі щонайменше 36 бельгійців. Минулого вівторка, 20 липня країна оголосила національний день жалоби, щоб згадати.

Серйозних наслідків зазнала південна бельгійська провінція Льєж, але подальших підтоплень там не очікується.

Сильні дощі випали і у Німеччині, особливо в західних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. Станом на п'ятницю, 23 липня в результаті стихійного лиха там загинуло 180 осіб, майже 150 осіб пропали без вісті.