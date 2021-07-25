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Бельгію знову накрили повені: стихія змивала авто і зруйнувала цвинтар, течії залили вулиці

Нових загиблих наразі немає.

Фото: ЕРА/UPG

У Бельгію повернулися повені, у той час як країна бореться з наслідками сильних дощів і гроз.

Про це пише dw.com.

Від нових повеней найбільше постраждали райони в південному франкомовному регіоні Валлонія. Найгірша ситуація у провінціях Намюр і Валлонія Брабант.

Значних руйнувань зазнало місто Дінан – вода буквально змивала автомобілі, що, зокрема, заблокували залізничний переїзд, а сильні течії залили вулиці. Стихія також зруйнувала пам’ятники на місцевому цвинтарі.

Фото: ЕРА/UPG

“Я живу тут усе своє життя і ніколи раніше не бачив цього”, – каже заступник мера міста Роберт Клоссет. Загиблих в місті поки немає.

У Намюре через зливи стався селевий зсув. Північна провінція Антверпен також постраждала від штормів.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, попередня хвиля повені призвела до загибелі щонайменше 36 бельгійців. Минулого вівторка, 20 липня країна оголосила національний день жалоби, щоб згадати.

Серйозних наслідків зазнала південна бельгійська провінція Льєж, але подальших підтоплень там не очікується.

Сильні дощі випали і у Німеччині, особливо в західних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. Станом на п'ятницю, 23 липня в результаті стихійного лиха там загинуло 180 осіб, майже 150 осіб пропали без вісті.

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