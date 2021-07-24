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Безоса і Бренсона, які злітали у космос, не визнали астронавтами

Правила змінили у день польоту в космос засновника компанії Amazon.

Безоса і Бренсона, які злітали у космос, не визнали астронавтами
Джефф Безос і Річард Бренсон
Фото: bfm.ru

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вперше з 2004 року уточнило критерії присвоєння звання астронавта і отримання "крил астронавта" - нагрудної відзнаки, яку у Штатах вручають учасникам комерційних космічних місій.

Правила змінили у день польоту в космос засновника компанії Amazon і найбагатшої людини в світі Джеффа Безоса на кораблі New Shepard, передає ВВС.

Згідно з уточненням, яке FAA внесло в правила, астронавтом відтепер може вважатися лише той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту. Що саме означає це формулювання у FAA не пояснили - отже, вирішувати відповідність правилам відомство буде на власний розсуд.

Таким чином космічні туристи після участі в космічному польоті не зможуть автоматично претендувати на отримання "крил астронавта".

У США надавати звання "астронавта" можуть три відомства: FAA, NASA і збройні сили. Згідно з правилами, які діяли ще до внесення змін і продовжують діяти зараз, космічним може вважатися лише політ, який проходить на відстані не менш як 80 км від поверхні Землі.

Відповідно, і Річард Бренсон, і Джефф Безос теоретично могли претендувати на отримання звання астронавтів.

20 липня Джефф Безос здійснив успішний політ у космос на кораблі New Shepard, який збудувала його компанія Blue Origin.

Американський мультимільярдер Джефф Безос відправився в космічний суборбітальний політ із 82-річною Уоллі Фанк – найкращою студенткою курсу астронавтів Mercury 13, яка, втім, так і не полетіла в космос. На борту капсули New Shepard перебував також брат бізнесмена, Марк, 18-річний студент-фізик з Нідерландів Олівер Демен. Політ тривав 10 хвилин і 10 секунд.

11 липня в космос злітав апарат мільярдера Річарда Бренсона. Його політ тривав близько години, зокрема кілька хвилин у невагомості. Однак іще до польоту Blue Origin заявила про невизнанням космічним польоту корабля Бренсона.

Трактування того, яка висота є межею космосу, у світі відрізняються.

Приміром, Міжнародна авіаційна федерація вважає цією межею висоту 100 км над рівнем моря. Тоді як на думку NASA, космос починається на висоті 80 км.

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