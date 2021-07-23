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Директор ЦРУ: походження коронавірусу може залишитися невідомим

США не впевнені в жодній з версій.

Директор ЦРУ: походження коронавірусу може залишитися невідомим
Фото: EPA/UPG

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс припускає, що походження коронавірусу може залишитися невідомим.

Про це він сказав у інтерв'ю американському суспільному радіо NPR.

"Такий варіант можливий. Як можливе і багато іншого, стосовно чого ми ніколи не зможемо дійти до остаточного судження, але не через брак напруженої роботи чи зусиль з цього питання. Ми спробуємо розкрити якомога більше про те, що сталося", - сказав він.

Він визнав, що не може сказати, як виник коронавірус: внаслідок витоку з лабораторії чи природнім шляхом від заражених тварин до людини.

Нагадаємо, що в березні 2021 року спільне дослідження Всесвітньої організації здоров'я та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Експерти дійшли висновку, що найближчий родич коронавірусу, який призвів до пандемії у 2020-2021 роках, дійсно знайдено в кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, мусила бути проміжна ланка.

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