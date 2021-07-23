Єврокомісія отримала ноту МЗС України щодо "Північного потоку-2"

Єврокомісія отримала ноту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням почати консультації щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Про це з посиланням на представницю Єврокомісії Набілу Массралі пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо, що отримали ноту від українського міністра закордонних справ, у якій він просить консультацій, посилаючись на статті 274 і 338 Угоди про асоціацію Україна-ЄС", – зазначила вона.

Інших деталей вона не розповіла і додала, що триває "внутрішнє обговорення".

У статті 274 Угоди йдеться про співробітництво у сфері використання інфраструктури. Зокрема, там зазначено, що "Сторони мають докладати зусиль для сприяння використанню інфраструктури передачі та збереження газу та, у разі необхідності, проводити консультації одна з одною або координувати свої дії стосовно розвитку інфраструктури. Сторони мають співробітничати у питаннях, що стосуються торгівлі природним газом, сталого розвитку та безпеки постачання".

У статті 338 перераховані сфери взаємного співробітництва.

Нагадаємо, що після ухвалення угоди між США і Німеччиною щодо добудови газогону Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо газопроводу "Північний потік-2". Відповідні ноти МЗС вже надіслало в Брюссель і Берлін.

Міністр додав, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Докладніше про рішення Штатів і ФРН і реакцію України читайте в матеріалі LB.ua "Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»".