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Єврокомісія отримала ноту МЗС України щодо "Північного потоку-2"

Дмитро Кулеба просить про консультації. 

Єврокомісія отримала ноту МЗС України щодо "Північного потоку-2"
Фото: nord-stream2.com

Єврокомісія отримала ноту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням почати консультації щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Про це з посиланням на представницю Єврокомісії Набілу Массралі пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо, що отримали ноту від українського міністра закордонних справ, у якій він просить консультацій, посилаючись на статті 274 і 338 Угоди про асоціацію Україна-ЄС", – зазначила вона.

Інших деталей вона не розповіла і додала, що триває "внутрішнє обговорення".

У статті 274 Угоди йдеться про співробітництво у сфері використання інфраструктури. Зокрема, там зазначено, що "Сторони мають докладати зусиль для сприяння використанню інфраструктури передачі та збереження газу та, у разі необхідності, проводити консультації одна з одною або координувати свої дії стосовно розвитку інфраструктури. Сторони мають співробітничати у питаннях, що стосуються торгівлі природним газом, сталого розвитку та безпеки постачання".

У статті 338 перераховані сфери взаємного співробітництва. 

Нагадаємо, що після ухвалення угоди між США і Німеччиною щодо добудови газогону Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо газопроводу "Північний потік-2". Відповідні ноти МЗС вже надіслало в Брюссель і Берлін.

Міністр додав, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. 

Докладніше про рішення Штатів і ФРН і реакцію України читайте в матеріалі LB.ua "Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»". 

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