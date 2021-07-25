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Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"

Заява пролунала через кілька тижнів після конфлікту в Чорному морі

Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін заявив, що військово-морські сили РФ здатні завдати "невідворотного удару".

Про це повідомляється на сайті Кремля.

"Ми можемо виявити будь-якого підводного, надводного, повітряного противника і нанести йому, якщо буде потрібно, невідворотний удар", - сказав він у неділю, 25 липня, виступаючи на морському параді у Санкт-Петербургу, в якому взяли участь понад 50 катерів, кораблів та підводних човнів.

Заява Путіна пролунала через кілька тижнів після конфлікту в Чорному морі, коли британський есмінець HMS Defender пройшов біля берегів Криму. 23 червня Росія заявила, що відкрила попереджувальний вогонь по курсу корабля, хоча самі британці заявили, що розцінили це як навчальні стрільби.

Пізніше стало відомо, що прохід есмінця біля Криму санкціонував особисто прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

Через тиждень Путін сказав, що Росія могла б потопити Defender і це не призвело б до нової світової війни, тому що виграти у Росії було б неможливо.

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