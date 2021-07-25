У неділю, 25 липня, в кількох містах Тунісу спалахнули бурхливі демонстрації. Як повідомляє Associated Press, тисячі людей, попри коронавірус та сильну спеку, вийшли на вулиці столиці Тунісу та інших міст країни, вимагаючи розпуску парламенту та дострокових виборів.

Протести приурочили до 64-ї річниці повалення монархії та створення Туніської Республіки, яка відзначається 25 липня.

Для стримування протестуючих на вулиці вивели значні сили поліції, які взяли під охорону головну вулицю Тунісу - проспект Бургіба, який десять років тому став центром Жасминової революції, що призвела до повалення режиму президента Зін аль-Абідін бен Алі.

Поліція також розмістилася навколо парламенту.

В якийсь момент силовики застосували сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів, кількох осіб затримали. Зіткнення відбулися й в інших містах: Набеул, Сус, Кайруан, Сфакс, Тозур.

🇹🇳 Protestos eclodiram na Tunísia. O povo pede a renúncia do governo por conta de uma grave crise econômica que atingiu níveis insuportáveis com as restrições impostas sob a narrativa da fraudemia. pic.twitter.com/XzR5J7EwjO — Or Sassur (@OrSassur) July 25, 2021

Демонстранти штурмували офіс Партії відродження, яка є домінуючою силою в місцевому парламенті. На відео з Тунісу видно, як з будівлі партії валить дим. Нападники пошкодили комп'ютери та іншу техніку всередині офісу, викинули на вулицю якісь документи.

Партія засудила атаку, звинувативши "злочинні банди" з Тунісу та з-за кордону у спробі "посіяти хаос та руйнування на шкоду демократичному процесу в Тунісі".