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Український уряд не має спільного бачення, який алгоритм ревакцинації від ковіду обрати

Кабмін чекає попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози.

Український уряд не має спільного бачення, який алгоритм ревакцинації від ковіду обрати
Фото: EPA/UPG

Український уряд зараз немає спільного бачення того, який алгоритм ревакцинації вибрати на наступні періоди.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив в інтерв’ю виданню “Апостроф”.

“Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні ухвалюють рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку-рік отримує ще одну додаткову – підсилюючу”, – зазначив він.

За даними досліджень, це дозволяє отримати більш тривалий імунний захист і відповідь, додав Кузін

“Це один зі сценаріїв ревакцинації. Інший сценарій – коли людина отримала базовий курс (два щеплення) і через рік має повторно отримати аналогічні два щеплення”, – пояснив головний санітарний лікар.

Кузін зауважив, що вивчення тривалості цього імунітету ще триває. “Коли ми отримаємо хоча б попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози, то зможемо виробити ту чи іншу стратегію ревакцинації”, – підсумував чиновник.

Нагадаємо, Pfizer планує офіційно звернутися до регуляторних органів у США з проханням дозволити третю дозу щеплення від коронавірусу як ревакцинацію

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