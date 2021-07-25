Громади можуть залучити до 2 млн грн у межах урядового проєкту

У межах пілотного проєкту “Розвиток соціальних послуг” кожна громада зможе отримати до 2 млн грн від держави.
Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він додав, що Кабінет міністрів України спростив умови участі у проєкті, що дасть можливість громадам залучити додаткові кошти на покращення соціальної допомоги населенню.
Зокрема мова йде про фінансування таких послуг:
денний догляд для дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та людей похилого віку;
супровід під час інклюзивного навчання;
соціальний супровід при працевлаштуванні та під час роботи;
тимчасовий відпочинок для батьків або опікунів, які доглядають за дітьми з інвалідністю та інші.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ.