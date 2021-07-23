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Уряд звільнив трьох заступників міністра оборони, проти двох з них розслідують кримінальні провадження, – ЗМІ

За даними журналістів, ДБР провело обшуки в міністерстві. 

Уряд звільнив трьох заступників міністра оборони, проти двох з них розслідують кримінальні провадження, – ЗМІ
Фото: inforesist.org

Уряд на засіданні 21 липня звільнив трьох заступників міністра оборони Андрія Тарана – Ігоря Старобинського, Олександра Миронюка та Ігоря Халімона. Відповідні розпорядженя опубліковані на сайті Кабінету міністрів

Проти двох із них (Миронюка і Халімона) ведеться розслідування щодо можливої корупції та розкраданні державних коштів, повідомив головред "Цензор.нет" Юрій Бутусов у Facebook. За даними джерел видання, Державне бюро розслідувань провело обшуки в Міноборони відносно цих підозр. 

"Ці три заступника були ключовими фігурами у команді чинного міністра оборони Андрія Тарана", – зазначив він.

Бутусов з посиланням на джерела "Цензора" додав, що найближчим часом у відставку відправлять і самого Тарана. 

Нагадаємо, що уряд на останньому засіданні також звільнив заступників міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та Тетяну Ковальчук.

Відставки відбулися на тлі зміни міністра внутрішніх справ – замість Арсена Авакова відомство очолив Денис Монастирський. 

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