Кабмін звільнив першого заступника голови МВС Ярового

Він понад 7 років був заступником Авакова.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Він був на цій посаді з березня 2014 року.

Про звільнення Ярового повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Уряд звільнив Ярового Сергія Анатолійовича з посади першого заступника Міністра внутрішніх справ України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі нардепа. Яровий був на посаді понад сім років, його призначив на неї ексміністр Арсен Аваков.

До цього Яровий був радником очільника МВС, а також командував Внутрішніми військами.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряд звільнив ще одного заступника міністра внутрішніх справ - Тетяну Ковальчук.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 15 липня відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який займав цю посаду з 2014 року.

16 липня парламент призначив міністром внутрішніх справ нардепа "Слуги народу", главу правоохоронного парламентського комітету Дениса Монастирського.

Відразу після подання заяви на звільнення Аваковим про бажання піти у відставку разом із ним повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк.