Монастирський назвав попередню причину аварії на "Рівнеазоті"

Викид газів, скоріше за все, стався через зношеність труб.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на засіданні уряду в середу назвав попередню причину аварії на хімічному підприємстві "Рівнеазот", що сталася 20 липня.

"В 16:57 на ПрАТ "Рівноазот" сталася аварійна зупинка, спрацювала автоматика агрегату цеху неконцентрованої азотної кислоти та відбулася розгерметизація трубопроводу. Відбувся разовий викид незначної кількості нітрозних газів на територію заводу. Через 26 хвилин викид газу персоналом об'єкту викид газу було припинено. Внаслідок події призупинено роботу однієї ділянки цеху азотної кислоти, а сам виробничий процес не зупинявся", - розказав Монастирський.

Він підкреслив, що викид газів не є небезпечним і ніхто внаслідок цієї нештатної ситуації не постраждав.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у різних точках Рівного та села Городок кілька разів перевіряли повітря на наявність азоту діоксиду, азоту оксиду, аміаку, ангідриду сірчистого, вуглецю оксиду. Усі зафіксовані показники у житловій забудові у кілька разів нижчі за гранично допустимі норми.

За словами Монастирського, причиною аварії стала зношеність обладнання.

"Підприємство працює з 1969 року. За попередньою аварією, капітальні ремонти з заміною трубопроводі не відбувалися останні десятиліття. Тому попередніми причинами можуть бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу", - сказав міністр.

Остаточний висновок має зробити спеціальна комісія.

За фактом аварії відкрито кримінальну справу за ч.1 ст.273 ККУ - порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах.

Нагадаємо, що "Рівнеазот" входить до складу Group DF Дмитра Фірташа.