Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
У Чернівцях чоловік випав з вікна восьмого поверху на супутникову антену поверхом нижче
У Чернівцях чоловік випав з вікна восьмого поверху на супутникову антену поверхом нижче
Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer
Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer
Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)
Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)
Китай показав поїзд на магнітній подушці зі швидкістю 600 км/год
Китай показав поїзд на магнітній подушці зі швидкістю 600 км/год
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)
Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Монастирський назвав попередню причину аварії на "Рівнеазоті"

Викид газів, скоріше за все, стався через зношеність труб.

Монастирський назвав попередню причину аварії на "Рівнеазоті"
Фото: rv.dsns.gov.ua

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на засіданні уряду в середу назвав попередню причину аварії на хімічному підприємстві "Рівнеазот", що сталася 20 липня.

"В 16:57 на ПрАТ "Рівноазот" сталася аварійна зупинка, спрацювала автоматика агрегату цеху неконцентрованої азотної кислоти та відбулася розгерметизація трубопроводу. Відбувся разовий викид незначної кількості нітрозних газів на територію заводу. Через 26 хвилин викид газу персоналом об'єкту викид газу було припинено. Внаслідок події призупинено роботу однієї ділянки цеху азотної кислоти, а сам виробничий процес не зупинявся", - розказав Монастирський.

Він підкреслив, що викид газів не є небезпечним і ніхто внаслідок цієї нештатної ситуації не постраждав.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у різних точках Рівного та села Городок кілька разів перевіряли повітря на наявність азоту діоксиду, азоту оксиду, аміаку, ангідриду сірчистого, вуглецю оксиду. Усі зафіксовані показники у житловій забудові у кілька разів нижчі за гранично допустимі норми.

За словами Монастирського, причиною аварії стала зношеність обладнання.

"Підприємство працює з 1969 року. За попередньою аварією, капітальні ремонти з заміною трубопроводі не відбувалися останні десятиліття. Тому попередніми причинами можуть бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу", - сказав міністр.

Остаточний висновок має зробити спеціальна комісія.

За фактом аварії відкрито кримінальну справу за ч.1 ст.273 ККУ - порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах.

Нагадаємо, що "Рівнеазот" входить до складу Group DF Дмитра Фірташа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також