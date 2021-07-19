В Україні зареєстрували першу тисячу угод після відкриття ринку землі

Найбільше угод уклали на Полтавщині, Харківщині та Вінничині.

Після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні укладено 1 107 угод купівлі-продажу.

Площа земель, щодо яких з 1 липня 2021 року зареєстровані угоди, становить 1 530 га, інформує пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Лідерами за кількістю укладених угод є Полтавська, Харківська та Вінницька області.

Так, на 19 липня найбільше землі продали в Полтавській області - 353,3 га, на другому місті Харківська область - 237,2 га, на третьому - Вінницька - 132,8 га.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3804 нотаріуси. Загалом заяв - 4246, з них погоджено 3729, в черзі на розгляд - 26, відмову отримали 491.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.