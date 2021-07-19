Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
Через руйнівну повінь у Західній Європі загинуло 180 людей, негода несе хаос в інших регіонах
Через руйнівну повінь у Західній Європі загинуло 180 людей, негода несе хаос в інших регіонах
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
Джонсон після критики пішов на самоізоляцію (оновлено)
Джонсон після критики пішов на самоізоляцію (оновлено)
Україна вперше отримала американську антиковідну вакцину Moderna
Україна вперше отримала американську антиковідну вакцину Moderna
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників
На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні зареєстрували першу тисячу угод після відкриття ринку землі

Найбільше угод уклали на Полтавщині, Харківщині та Вінничині.

В Україні зареєстрували першу тисячу угод після відкриття ринку землі
Фото: facebook/Роман Лещенко

Після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні укладено 1 107 угод купівлі-продажу.

Площа земель, щодо яких з 1 липня 2021 року зареєстровані угоди, становить 1 530 га, інформує пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Лідерами за кількістю укладених угод є Полтавська, Харківська та Вінницька області.

Так, на 19 липня найбільше землі продали в Полтавській області - 353,3 га, на другому місті Харківська область - 237,2 га, на третьому - Вінницька - 132,8 га.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3804 нотаріуси. Загалом заяв - 4246, з них погоджено 3729, в черзі на розгляд - 26, відмову отримали 491.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також