ДФС забезпечила відшкодування до бюджету 1,1 млрд гривень

До суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням завданих збитків.

Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили службових осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Зокрема, встановлено, що службові особи суб’єкта підприємницької діяльності, який функціонує на ринку постачання та збуту газу, впродовж 2015-2018 років шляхом неправомірного відображення у податковому та бухгалтерському обліках фінансово-господарських операцій ухилилися від сплати податків на суму понад 672 млн грн. Службовим особам підприємства повідомлено про підозру та забезпечено відшкодування несплачених податків, пені та штрафних санкцій на загальну суму 1,1 млрд грн, зазначили у ДФС.

Разом з тим, до суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням завданих збитків на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

“Одним із результатів ефективної роботи співробітників податкової міліції ДФС є викриття фактів умисного ухилення від сплати податків та забезпечення надходження коштів до бюджету. Завдяки ефективній роботі аналітичного підрозділу ДФС станом на сьогодні вже забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі майже 2 млрд гривень живих коштів. Неодноразово наголошував, що білий бізнес повинен бути сумлінним та вчасно сплачувати податки”, - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.